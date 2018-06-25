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YDP, Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:38
YDP, Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı. 

Yazılı açıklama yapan Arıklı, “Türkiye’mizdeki seçimler olgunluk içerisinde, dünyaya örnek şekilde tamamlanmıştır. Erdoğan, Türkiye'nin yeniden lideri olmuştur. Kendisini ve partisini canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz bağı olduğunu belirten Arıklı, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizlerin yanındadır. Yanımızda olmaya da devam edecektir. Güçlü bir lider olan Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği hepimiz yakından biliyoruz. Türkiye’mize hayırlı olsun" dedi.

Arıklı, seçimleri ikinci sırada tamamlayan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de tebrik etti.

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