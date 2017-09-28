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YDP, seçim öncesi adaylarını belirleyecek

Arıklı, seçime katılacak aday tespit yönetmeliklerinin bu hafta parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) tartışılacağını açıkladı.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:39
YDP, seçim öncesi adaylarını belirleyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erkan Arıklı, seçime katılacak aday tespit yönetmeliklerinin bu hafta parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) tartışılacağını açıkladı.

Adayların nasıl tespit edileceğine MYK’nın karar vereceğini söyleyen Arıklı, “Benim sadece tüzük gereği 7 kişilik kontenjan hakkım var. Bunun dışında partide lider sultası anlamına gelebilecek hiçbir davranış içinde olmam” dedi.

YDP Genel Başkanı Erkan Arıklı, Kanal T’deki “Haber Aktüel” programına katılarak gündemle ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşlık konusuna değinen ve hükümeti eleştiren Erhan Arıklı, “Siz ciddi bir hükümet olsanız önce bir nüfus politikası ardından nüfus planlaması yapardınız. Ama hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da planlama yapmadınız. Biz bunu yapacağız” dedi.

1974’ten sonra buraya gelen vatandaşların ilk defa 1989’de tapu için eylem yaptığını, 28 yıl aradan sonra ilk defa bir karikatüre tepki göstermek için bir araya geldiklerini söyleyen Arıklı, “Bu durum bazı kesimlerde hazımsızlığa neden oldu. Yoksa, son derece demokratik ve nezih bir eylem niye bu kadar tepki toplasın ki” ifadelerine yer verdi.

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