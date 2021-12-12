Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor

YDP’de 23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri’nde yarışacak milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanımı başladı.

12 Aralık 2021 Pazar 11:16
0 Okunma
YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor
banner108

Aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi şu saatlerde Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılıyor. YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için saat 22.00’a kadar oy kullanabilecek.

YDP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıklandı.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü.

10 tane de kontenjan adayına yer verilecek YDP’de, Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında.  YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.

Anahtar Kelimeler:
23 OcakYDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak
DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak
UBP vekil adayları belli oldu: Arıklı'dan ağır eleştiri
UBP vekil adayları belli oldu: Arıklı'dan ağır eleştiri
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim