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YDP: "Vatandaşlık bekleyen insanlara karşı saygısızlıktır"

YDP vatandaşlık işlerinin kirli ilişkilere dönüştüğünü iddia ederek "hiçbir özelliği olmayan bir kadının Bakanlar Kurulu kararı 24 saat içerisinde KKTC kimlik kartı verilmesi, vatandaşlık bekleyen binlerce insana saygısızlıktır” dedi...

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:29
YDP: "Vatandaşlık bekleyen insanlara karşı saygısızlıktır"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) vatandaşlık işlerinin kirli ilişkilere dönüştüğünü iddia etti.

YDP basın bürosundan yapılan açıklamada, vatandaşlık işlerinin; “torpil, rüşvet, suistimal ve hatta kişilerin özel ilişkilerinin karıştığı” içinden çıkılmayacak hale geldiği savunuldu.

Açıklamada, 12 yıl sonra bin bir güçlük ve eziyetle vatandaş olabilenlerin eş ve çocuklarının otomatik olarak vatandaş olmaları gerekirken, onlara aylar sonraya gün verildiği ileri sürüldü.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“İçişleri Bakanlığı'ndaki yığılmadan dolayı, vatandaşlık işlemleri fiilen durdurulmuştur. Vatandaş, hakkı olan kimliği almak için bin bir zahmet ve hatta işkence denilebilecek uygulamalara maruz tutulurken, hatırlı ve torpilli insanlar Bakanlar Kurulu kararı ile bir anda vatandaş yapılabilmektedir.”

Açıklamada, ülkeye turistik seyahat için gelen ve herhangi bir özelliği olmayan bir kadının Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapıldığı ve 24 saat içerisinde kendisine KKTC kimlik kartı verildiği savunularak, Başbakan eleştirildi ve “Ayıptır ve vatandaşlık bekleyen binlerce insana saygısızlıktır” denildi.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 14:01
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