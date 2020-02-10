Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

YDP yargıya başvurdu

Öztürk örtülü ödeneğin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Öztürk, örtülü ödeneğin denetime tabi olmadan kullanılmasının anayasaya aykırı olduğu görüşünde olduklarını bildirdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:48
YDP yargıya başvurdu
banner48

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve partinin hukukçusu Enver Öztürk örtülü ödeneğin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Öztürk, örtülü ödeneğin denetime tabi olmadan kullanılmasının anayasaya aykırı olduğu görüşünde olduklarını bildirdi.

Basına açıklama yapan Öztürk, 2020 yılı bütçe yasasında Cumhurbaşkanlığı’na tanıtım işleri ile ilgili bütçe ayrılmasına ilişkin bir düzenleme yapıldığını ve bu düzenlemeyle 1 milyon 320 bin TL bir ödenek ayrıldığını söyledi.

Öztürk, kamuoyunda örtülü ödenek olarak bilinen bu katkının yıllardır yapılmakta olduğunu ve her türlü denetimden de uzak bir harcama olanağı sağladığını öne sürdü.

Enver Öztürk, “YDP olarak demokratik, sosyal ve hukuk devleti olan KKTC’nin anayasada yer alan bu ilkelerin açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hiçbir kişi zümre ve kesime, makama ayrım yapılamayacağı ilkelerini de dikkate alarak bu örtülü ödeneğin örtüsünün açılması gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Öztürk, “Örtülü ödenek dediğimiz kısımla ilgili bütçe yasasında bu harcamanın hiçbir denetime tabi tutulmayacağı belirtilmek suretiyle,o anlamda da anayasaya da aykırı olduğu görüşündeyiz. Bu görüşlerimiz çerçevesinde kamu adına sorumluluk üstlenen bir parti olarak bugün bu yasanın ilgili maddesinin iptali için anayasa mahkemesine başvurmak üzere buraya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
YDPYargıHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN’den asgari ücret tepkisi…
HAKSEN’den asgari ücret tepkisi…
İnönü’de korkutan kaza!
İnönü’de korkutan kaza!
Sucuoğlu: İkinci ve üçüncü defa asgari ücret tespiti yapılabilecek
Sucuoğlu: İkinci ve üçüncü defa asgari ücret tespiti yapılabilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim