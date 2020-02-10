YDP yargıya başvurdu

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve partinin hukukçusu Enver Öztürk örtülü ödeneğin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Öztürk, örtülü ödeneğin denetime tabi olmadan kullanılmasının anayasaya aykırı olduğu görüşünde olduklarını bildirdi.

Basına açıklama yapan Öztürk, 2020 yılı bütçe yasasında Cumhurbaşkanlığı’na tanıtım işleri ile ilgili bütçe ayrılmasına ilişkin bir düzenleme yapıldığını ve bu düzenlemeyle 1 milyon 320 bin TL bir ödenek ayrıldığını söyledi.

Öztürk, kamuoyunda örtülü ödenek olarak bilinen bu katkının yıllardır yapılmakta olduğunu ve her türlü denetimden de uzak bir harcama olanağı sağladığını öne sürdü.

Enver Öztürk, “YDP olarak demokratik, sosyal ve hukuk devleti olan KKTC’nin anayasada yer alan bu ilkelerin açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hiçbir kişi zümre ve kesime, makama ayrım yapılamayacağı ilkelerini de dikkate alarak bu örtülü ödeneğin örtüsünün açılması gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Öztürk, “Örtülü ödenek dediğimiz kısımla ilgili bütçe yasasında bu harcamanın hiçbir denetime tabi tutulmayacağı belirtilmek suretiyle,o anlamda da anayasaya da aykırı olduğu görüşündeyiz. Bu görüşlerimiz çerçevesinde kamu adına sorumluluk üstlenen bir parti olarak bugün bu yasanın ilgili maddesinin iptali için anayasa mahkemesine başvurmak üzere buraya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

(BRT)