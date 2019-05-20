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YDP: Yasa-Sen'in haksız grevi Meclis çalışmasını sabote etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası’nın (Yasa-Sen)  bugün yaptığı uyarı grevini kınadı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
YDP: Yasa-Sen'in haksız grevi Meclis çalışmasını sabote etti
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Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Sendikanın haksız grevi Meclis çalışmasını sabote etti” ifadelerine yer veren Büyükyılmaz “Bugün Cumhuriyet Meclisi, Meclis stenograflarının son dakikada greve gitmeleri sebebi ile çalışamamış ve Meclis çalışmaları bir hafta sekteye uğramıştır” dedi.

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Büyükyılmaz, “Grev sebebi olarak başka konular ileri sürülse bile grevin esas sebebinin stenografların ve sendikanın Meclis’te uygulamaya konulan kart sistemine karşı olmalarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. “Bu sendikal sistem ve anlayış devam ettiği müddetçe, KKTC’nin içinde bulunduğu statükonun değişmesi mümkün değildir” görüşüne yer verdi.

Büyükyılmaz, Meclis Başkanı’nın bir daha bu tür emrivakilerle karşılaşmamak için gereken tedbirleri almalı ve ihtiyaç duyulması halinde Mahkemelerden stenograf istemesi gerektiğini kaydederek Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikasını kınadı.

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YDP
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