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YDP'ye katılımlar sürüyor

 Aralık ayında yapılacak yerel yönetim seçimleri öncesi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) çalışmalarına hız verdi.

18 Eylül 2022 Pazar 18:15
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YDP'ye katılımlar sürüyor


Bölge bölge örgüt toplantıları gerçekleştiren YDP bir yandan da  yeni katılımlarla büyüyor. YDP bugün Başkent Lefkoşa'da gerçekleşen toplantıda 125 kişi partiye katıldı ve kendilerine YDP rozeti takıldı. Katılım törenine YDP Genel Başkanı Erhan 
Arıklı'nın yanı sıra, parti genel sekreteri Talip Atalay  ve Lefkoşa ilçe yönetimi de katılım gösterdi. Arıklı burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle bugün aramıza katılan arkadaşlara aramıza hoşgeldiniz demek istiyorum.YDP yerel yönetim seçimlerine tüm bölgelerde aday çıkarabilecek şekilde hazırdır. Belediye seçimlerinde YDP'nin göstereceği başarı aslında sizlerin başarısı olacaktır. Hükümetimiz yerel yönetimler yasası ile reformun önemli bir bacağını tamamlamıştır. Şimdi üzerimize düşen bu reformu Parti olarak taçlandırmaktır" dedi .

Anahtar Kelimeler:
YDPYeniden Doğuş Partisi
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