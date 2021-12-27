YDP'yi Kızdıracak Mesaj "Boykotçuları" Sevindirdi

Milletvekilliği aday adaylığı sıralamasında YDP üyelerinin karşısına çıkan fakat seçilemeyen Büyükyılmaz’a Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından kontenjan adaylığı verilmesine rağmen adaylıktan çekine Turan Büyükyılmaz, Çiğdem AYDIN’LA Günaydın programının gazete bölüme mesaj atarak halkı 23 Ocak günü pikniğe davet etti.
İşte Büyükyılmaz’ın mesajı;
Gündem Kıbrıs’ın Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan’nın seçimlerde boykot sağ cenahta da yükselişte söyleminin hemen ardından gelen mesajı yorumlayan Pehlivan “boykot” üzerinde dururken Büyükyılmaz’ın da desteği gözden kaçmadı...