Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!
7 ay cezaevine gönderildi
7 ay cezaevine gönderildi

YDP’de 17 kişi Disiplin Kuruluna sevk edildi

YDP yeniden yapılanmaya gidiyor... Partiye ‘zararı olduğu’ düşünülen kişiler Disiplin Kuruluna sevk edilerek parti ile ilişkileri kesilecek.

28 Ocak 2022 Cuma 15:48
463 Okunma
YDP’de 17 kişi Disiplin Kuruluna sevk edildi
banner108

Dün akşam toplanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu, aralarından bazı Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişiyi Disiplin Kuruluna verdi. Daha önce istifa eden PM üyesinin yerine ise yedek listeden yeni isimler atandı.

MYK kararları hakkında konuşan Genel Sekreter Enver Öztürk, Parti MYK’sının uzun bir toplantı yaparak parti içi reorganizasyon için önemli kararlar aldığını öncelikle üyelerin güncelleneceğini ve parti ile ilgisi olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini söyledi.

“SEÇİMDE KARMA OY KULLANMAYA TEŞVİK EDENLERİN PARTİYLE İLİŞKİLERİ KESİLECEK”

Öte yandan bu seçimlerde Parti aleyhine çalışan üyeleri karma oy kullanmaya teşvik eden kişilerin de Disiplin Kuruluna vermek sureti ile Parti ile ilişkilerinin kesileceğini söyledi.

MYK’da alınan kararların 1 Şubat Salı günü yapılacak Genişletilmiş Parti Meclisinde değerlendirileceğini söyleyen Enver Öztürk, “Disiplin Kuruluna verilen şahıslar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bunlar kendilerine tebligat gitmeden istifa ederlerse işimizi kolaylaştırırlar. Adamlar seçim boyunca Parti aleyhine çalıştılar. Şimdi de Parti beklenen oyu alamadı diye yönetimi suçluyorlar” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıfların ilgili taraf olması kabul edildi
Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıfların ilgili taraf olması kabul edildi
Tatar: İstediğiniz kadar bize baskı yapın, hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız
Tatar: İstediğiniz kadar bize baskı yapın, hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız
Şefik: İtirazlar değerlendirildi, sonucu değiştirecek bir şey yok
Şefik: İtirazlar değerlendirildi, sonucu değiştirecek bir şey yok
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim