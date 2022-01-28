YDP’de 17 kişi Disiplin Kuruluna sevk edildi

Dün akşam toplanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu, aralarından bazı Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişiyi Disiplin Kuruluna verdi. Daha önce istifa eden PM üyesinin yerine ise yedek listeden yeni isimler atandı.

MYK kararları hakkında konuşan Genel Sekreter Enver Öztürk, Parti MYK’sının uzun bir toplantı yaparak parti içi reorganizasyon için önemli kararlar aldığını öncelikle üyelerin güncelleneceğini ve parti ile ilgisi olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini söyledi.

“SEÇİMDE KARMA OY KULLANMAYA TEŞVİK EDENLERİN PARTİYLE İLİŞKİLERİ KESİLECEK”

Öte yandan bu seçimlerde Parti aleyhine çalışan üyeleri karma oy kullanmaya teşvik eden kişilerin de Disiplin Kuruluna vermek sureti ile Parti ile ilişkilerinin kesileceğini söyledi.

MYK’da alınan kararların 1 Şubat Salı günü yapılacak Genişletilmiş Parti Meclisinde değerlendirileceğini söyleyen Enver Öztürk, “Disiplin Kuruluna verilen şahıslar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bunlar kendilerine tebligat gitmeden istifa ederlerse işimizi kolaylaştırırlar. Adamlar seçim boyunca Parti aleyhine çalıştılar. Şimdi de Parti beklenen oyu alamadı diye yönetimi suçluyorlar” dedi.