YDP’de bir pozitif vaka daha

Yeniden Doğuş Partisinin Lefkoşa Kadın Kolları başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanının ardndan yeni bir vaka daha ortaya çıktı.



Yeniden Doğuş Partisinin Eski Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz'ın Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenildi.