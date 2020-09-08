Yeniden Doğuş Partisinin Lefkoşa Kadın Kolları başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanının ardndan yeni bir vaka daha ortaya çıktı.
Yeniden Doğuş Partisinin Eski Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz'ın Covid-19 testinin pozitif olduğu öğrenildi.
YDP’de bir pozitif vaka daha
YDP Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz'ın da pozitif coronavirüs vakası olduğu öğrenildi.
08 Eylül 2020 Salı 13:09
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Yeniden Doğuş Partisinin Lefkoşa Kadın Kolları başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanının ardndan yeni bir vaka daha ortaya çıktı.