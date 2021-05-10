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YDP’de olağanüstü kurultay talebi

YDP'nin 3. Olağan Kurultayının ardından sular durulmuyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:06
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YDP’de olağanüstü kurultay talebi

Gündem Kıbrıs - ÖZEL

YDP'nin 3. Olağan Kurultayının ardından sular durulmuyor.

İki vekil ve taraftarları arasındaki kavgada son perdeye gelindi.

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre geçtiğimiz haftadan bu yana binlerce üye istifa etmek için YDP Genel Sekreterliğine başvurdu.

Genel Sekreter Enver Öztürk tarafından istifalar kabul edilmedi. Ancak bu kez de YDP tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca olağanüstü Genel Kurul çağrısı için YDP üyeleri imza toplamaya başladı.

Parti üyelerinin en az beşte biri ile genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır maddesinin işletilmesini isteyen YDP üyeleri hızla imza toplamaya başladılar.

Geçtiğimiz günlerde YDP’li Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu arasındaki tartışma sosyal medyaya taşmış ve parti içindeki sıkıntılar gün yüzüne çıkmıştı.


 

Anahtar Kelimeler:
YDPYeniden Doğuş PartisiKurultayErhan ArıklıBertan Zaroğlu
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