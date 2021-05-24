YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...

Parlak yaptığı açıklamada, Bertan Zaroğlu ile birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

İşte o açıklama:

Mesarya Örgütü Başkanı ve Parti Meclisi AzizParlak,Bülent Cintay, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Koç, Zafer İcitay, Mustafa Turan,Hıdır Nurali ve Gençlik Kolları Başkanımız Senem Parlak olarak,

Görevimden Ailelerimiz Ve Bize Güvenen, İnanan

150 kişilik Üyelerimle yürdüğüm bu yolda İstifa etmek Durumun,da kaldık.

İstifa gerekçemiz Kısacası Şu nedendir,

YDP Birlik ve Beraberlik İnancımız Kurultay Sonrası Ve Öncesi Fikir ve Kişileselleştirme yolunu tutan bir Aile partisine Dönüşmüş olması,dır..

Bu durumun Ailemin ve Yol Arkadaşlarımı Ziyadesiyle üzmüş ve Dönülmez bir hal Almıştır.

Bizlerin İradesine İnandığımız,

Yeni bir Süreçin Adını ve Bu birlik ve beraberliğe,

Öncülük Yapacak Liderimiz BERTAN ZAROĞLU İle yürüyeceğimizide Buradan Herkese Duyurmak İstedik..

Saygılarımla Meserya Örgüt B.Ş.K. Aziz Parlak.