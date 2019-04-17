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YDP’den bir heyet Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret edecek

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:20
YDP’den bir heyet Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret edecek
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), milletvekili Bertan Zaroğlu ile ilgili olayın ısrarla başka mecralara çekildiğini kaydederek, “Tartışmalar, meseleyi son derece üzüntü verici ve istenmeyen noktalara sürüklüyor” açıklamasında bulundu.

YDP’den bir heyetin, yarın saat 11.00’de Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret edeceği, olaydan duyulan üzüntünün dile getirileceği ve çiçek takdim edileceği de bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “YDP olarak ülkemizde bu kadar önemli sorun varken, basit bir olayın yapılan tartışmalarla bu noktaya gelmesinden son derece üzüntü duymaktayız. Hele hele meselenin çok değer verdiğimiz polis teşkilatına yönelikmiş gibi sunulmasından da ziyadesi ile rahatsızız” denildi.

“SİYASİLERİN VE TOPLUM MÜHENDİSLERİNİN AÇIKLAMALARIYLA KONU BAŞKA NOKTALARA ÇEKİLDİ”

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Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu’nun kiraladığı aracın, polis tarafından durdurulup trafiğe aykırı durumlar tespit edilmesi ve ceza yazılması akabinde gelişen tartışmalar, meseleyi son derece üzüntü verici ve istenmeyen noktalara sürüklemektedir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Sayın Zaroğlu, polisin aracı durdurmasına ve ceza yazmasına herhangi bir itirazda bulunmamış, bilakis ceza yazan polislere işlenen suçtan dolayı ceza yazdığı için teşekkür etmiş, aracın kendisine ait olduğunun belgesini gösterdikten sonra aracın anahtarını talep etmiştir.

Görevli polisin herhangi bir gerekçe göstermeden ve Milletvekilinin sorularına cevap vermeden anahtarı vermemesi üzerine olay istenmeyen noktalara gelmiştir.

Mesele bu noktada tutulması gerekirken, siyasilerin ve toplum mühendislerinin de farklı açıklamaları ile çok daha başka noktalara çekilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
YDPZaroğluHaberPolisKıbrıs
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