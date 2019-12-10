YDP’den bütçeye ‘Çekimser’ ya da ‘Evet’ oyu!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 2020 Bütçesine “kabul” yada “çekimser” oy kullanacaklarını açıkladı.

Arıklı, “Bütçeye biz ret oyu verecek değiliz.Ya kabul ya da çekimser davranacağız. Yani işin açığı önümüzdeki yıl bu bütçeyi kendi kucağımızda bulabiliriz. Hükümette biz olabiliriz. Ve bu bütçe ile 2020 yılını geçirmek durumunda kalacağız.Dolayısıyla ret verdiğimiz bir bütçe ile kalkıp da memleketi idare edecek halimiz yok. Bu sebepten dolayı ya çekimser davranacağız ya da kabul oyu vereceğiz. Tavrımız bütçe görüşmelerinin sonuna doğru net olur. Hükümetin tavrına göre birazcık daha olumlu davranırlarsa eleştirilerimizi birazcık daha hüsnü kabul ile karşılarlarsa, sevecen davranırlarsa büyük önem taşıyor. Netice itibarıyla biz iki milletvekiline sahip bir partiyiz ama özgül ağırlığımız çok fazla. Yani özgül ağırlığımız bizim Meclis’teki ağırlığımız, kamuoyundaki ağırlığımız iki milletvekilinin çok üzerinde çok yüksek bir güce sahip olduğumuz için bizim oy rengimiz oldukça önem kazanıyor. Dediğim gibi yani hükümetin tavrı bizim evet yada çekimser rengimizi belli edecek”dedi.

Arıklı, Hükümetin pamuk iplşiğine bağlı olduğunu ve cumhurbaşkanlığı seçimden önce de yıkılabileceği görüşünü ortaya koydu.

Erhan Arıklı, “Şimdi herkes biliyor ki; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce veya sonra bu hükümet yıkılabilir. Öncesinde iddialı değilim. Kanaatlerim var öncesinde de yıkılabilir. Bu hükümetin zayıf bir kaç hassas noktası var. Mesela; İçişleri Bakanının uygulaması emirnameler konusunda hükümet içerisinde ciddi tartışmalar yaşanıyor. Gündeme getirilmeye çalışılan Vatandaşlık yasasında çok ciddi UBP ve HP arasında sıkıntılar yaşanabilir, yaşanacak. Dünya görüşleri, tezleri tamamen farklı. UBP’nin tabanının en çok tepki gösterdiği konulardan biri tanesi İkamet ve Vize Tüzüğü. Orda da UBP açığa düşürüldüğünü düşünüyor. Kendisine rağmen bu tüzüğün geçtiğini iddia ediyor tabana karşı en azından. Dolayısıyla bunlar Türkiye’yi de son derece rahatsız eden konular. Bu sebepten dolayı 13’ünde, 14’ünde gelmesi ümit edilen beklenen 97 MİLYON TL ile 13’üncü maaşlar ödenecekti. Şimdi Maliye Bakanı bunu 23 24’üne attı. O tarihlerde ödenebileceğini umut ediyor. Çünkü Türkiye’den para bekliyor ama o para oradan gelmeyecek. Dolayısıyla bu yılın sonuna doğru ciddi birtakım komplikasyonlar hükümet ortaklarının arasını açacak gibi gözüküyor” diye konuştu.

Arıklı, olası bir erken seçimde UBP’nin bir iki milletvekilinin adayları olabileceğini de iddia etti.

YDP Başkanı Erhan Arıklı, “Partiye çok ciddi flaş transferlerimiz var. Onları şuanda açıklamıyoruz çünkü özellikle iktidarın büyük partisinde ciddi birtakım sıkıntılar yaratabilecek transferler bunlar. Şuanda UBP’nin bir iki milletvekili bizim partimizden aday olabilir. Eski bakan olan. Çok ciddi transferlerimiz olacak. En soldan en sağa kadar çok ciddi süprizlerimiz olacak”şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kendileri için ara basamak olduğunu da söyleyen Arıklı, seçimde oy oranlarını deklere edeceklerini belirtti.

Konuşmasında Başbakan Tatar’ı ve Başbakan Yardımcısı Özersay’ı da uyaran Erhan Arıklı, jeneratör konusunun cumhurbaşkanlığı seçimlerini dahi etkileyebilecek bir konu olduğuna işaret etti.

Arıklı, “Yarın Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulunda 4 tane jeneratörün alınması için lobi yapan bakanlar varmış.Bilmiyorum kim olduğunu. Bu yönde bir karar çıkarsa KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan istifasını verecek. Bu meselede ben buradan Ersin Tatar’ı bir kez daha uyarıyorum. Aynı şekilde Başbakan Yardımcısını da uyarıyorum. Bu jeneratör konusu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dahi etkileyebilecek bir konudur. Yani burada bir soygun olduğunu ben bas bas bağırıyorum. Sayın Yönetim Kurulu başkanı bas bas bağırıyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı bas bas bağırıyor. Bakanlar Kurulu’na birileri ısrarla jeneratör alalım diyorsa demek ki! ortada ciddi bir rant paylaşımı var. Sayın Taçoy bir kaç defa ben jenaratör değil enerji santrali için ihaleye çıkacağım dediği buna rağmen mesela HP Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay biz geçmiş 4’lü koalisyon hükümeti döneminde jeneratör ihalesine çıkılsın diye karar almıştık ve hala daha o noktadayız diyorsa demek ki lobi oradan kaynaklanan bir lobidir. Ve onlar baskı yapıyorlar” dedi. (BRT)