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YDP’den hükümete eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, hükümetin “vicdani ret” hakkında yasal düzenlemeye gitmesini, ülkedeki sorunları örtbas etme çabası olarak niteledi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:20
YDP’den hükümete eleştiri

Emre Dalgıç yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu hakkındaki iddialara ve sel felaketinden yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “Vicdanı ret yasasını gündemde tutarak bu hataların örtbas edilmeye” çalışıldığını iddia etti.

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Kıbrıs’ta hâlâ ateşkesin sürdüğünü belirten ve ateşkesin sürdüğü bir dönemde vicdani reddin gündeme getirilmesini eleştiren Dalgıç, “Hükümetin artık iş yapacak bir hali kalmamıştır. Acizliğin tavan yaptığı bir dönemde artık hükümetin bozulması şarttır” iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
YDPHükümetEleştiriEmre DalgıçHaberGündemKıbrıs
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