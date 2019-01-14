YDP’den hükümete eleştiri

Emre Dalgıç yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu hakkındaki iddialara ve sel felaketinden yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “Vicdanı ret yasasını gündemde tutarak bu hataların örtbas edilmeye” çalışıldığını iddia etti.



Kıbrıs’ta hâlâ ateşkesin sürdüğünü belirten ve ateşkesin sürdüğü bir dönemde vicdani reddin gündeme getirilmesini eleştiren Dalgıç, “in artık iş yapacak bir hali kalmamıştır. Acizliğin tavan yaptığı bir dönemde artık hükümetin bozulması şarttır” iddiasında bulundu.