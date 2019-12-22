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YDP’den istişare toplantıları

Yeniden Doğuş Partisi halka istişare toplantıları yapıyor…

22 Aralık 2019 Pazar 14:26
YDP’den istişare toplantıları

Bu çerçevede Dikmen’e giden parti yetkilileri, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu…
İstişare toplantısında ilk sözü alan Parti Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, bütçedeki açığa değinerek, eldeki bütçeyle sadece maaşların ödenebileceğini, diğer sorunlara çözüm bulunamayacağını belirtti…

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise partisinin vurguna, soyguna, ranta dur demek için her platformda mücadele ettiğini söyledi…

Parti Genel Başkan Erhan Arıklı da “Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çeşitli merkezlerde değişik planlar hazırlanıyor, oyunlar oynanıyor. Ama merak etmeyin. Biz bu oyunu bozarız” dedi…

Meclis’te bulunan 6 partiden kendileri hariç 5’inin çeşitli dönemlerde hükümette yer aldığını da ifade eden Arıklı, buna rağmen ülke sorunlarına çözüm bulunmadığını söyledi, “İsimleri farklı, zihniyetleri aynı” iddiasında bulundu…

YDP’nin Kıbrıs’ın partisi olduğunu da söyleyen Arıklı; kendilerinin de bu ülkenin insanı olduklarını, bu topraklara kök saldıklarını ve hiçbir gücün kendilerini bu topraklardan söküp atamayacağını kaydetti…
Arıklı, hükümette kriz yaşandığını da iddia etti…

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YDP
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