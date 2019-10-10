YDP’den vatandaşlık açıklaması...

Turan Büyükyılmaz, yazılı açıklamasında, “YDP olarak biz diyoruz ki bu ülkenin nüfus meselesi bir devlet politikası olmalı ve hükümetlerin inisiyatifine bırakılmamalı. Nüfus politikasına uygun olarak da nüfus planlaması yapılmalıdır. Nüfus politikasını oluştururken Güney Kıbrıs’ın nüfus oranı temel kriter alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Turan Büyükyılmaz, İkamet ve Vize Tüzüğü’nün düzenlenmesi konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da yeni tartışmalar yaratacak bir takımm projeler gündeme getirdiğini savundu.

Büyükyılmaz, İçişleri Bakanı’nın “Çalışma izniyle vatandaşlığa son verileceği” açıklamalarında bulunduğunu ancak ilgili yasada vatandaşlığın nasıl verileceğinin belli olduğunu söyleyerek, “Sayın Bakan devlet politikası olması gereken nüfus politikasını Barakacı zihniyetle düzenlemeye kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 1 milyonun üzerine çıkardığını belirten Büyükyılmaz, “Sayın Bakan’ın ülkemizde nüfusu azaltacak ve muhtemel bir müzakere zemininde elimizi zayıflatacak girişimlerde bulunması iyi niyetle açıklanamaz” dedi.

Büyükyılmaz, “milli davanın savunucusu olduğunu iddia eden bazı hükümet yetkililerinin bu açıklamaları nasıl içine sindirdiğini” de sordu.