YDP’li kadınlar sahaya indi



Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylardan sonra partililerde yavaş yavaş sokağa çıkıyorlar.



Yeniden Doğuş Partisi, Gazimağusa İlçesi Kadın kolları, Dünya 8 Mart Kadınlar gününü halkla birlikte çiçeklerle kutlatalar.

YDP’li kadınlar “Bu hayatta en büyük EMEKCILER Kadınlarımızdır. Bütün halklar kardeştir.Bunun en büyük simgesi Analarımız Kadınlarımız ablalarımızdır” dediler ve araçlardaki kadın sürücülere çiçek verdiler.