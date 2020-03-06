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YDP’li kadınlar sahaya indi

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylardan sonra partililerde yavaş yavaş sokağa çıkıyorlar.

06 Mart 2020 Cuma 11:24
296 Okunma
YDP’li kadınlar sahaya indi


Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylardan sonra partililerde yavaş yavaş sokağa çıkıyorlar.


Yeniden Doğuş Partisi, Gazimağusa İlçesi Kadın kolları, Dünya 8 Mart Kadınlar gününü halkla birlikte çiçeklerle kutlatalar. 

YDP’li kadınlar “Bu hayatta en büyük EMEKCILER Kadınlarımızdır. Bütün halklar kardeştir.Bunun en büyük simgesi Analarımız Kadınlarımız ablalarımızdır” dediler ve araçlardaki kadın sürücülere çiçek verdiler.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiCumhurbaşkanlığı Seçimleri
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iskele gençlik 2020-03-06 11:34:45

tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutlarım..ayrıca ydp kadın kollarını düşüncelerinden dolayı tebrik ederim..

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. 2020-03-06 11:35:54 @iskele gençlik

başlarda bağlı. yessss

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