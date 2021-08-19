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"YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:30
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"YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır”

BRT ekranlarında yayınlanan “45+” isimli programa konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YDP’nin Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısında yapılan “hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyet yok” şeklindeki açıklamalara değinen UBP’li vekil Altuğra, “Çekilirseniz çekilin, seçime gideceksek gideriz” dedi, “YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır” vurgusu yaparak, “Hükümet devam edecek ama YDP’siz devam edecek” ifadelerini kullandı..

Haberin Tamamı İçin Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389501-ubpli-vekil-altugra-hukumet-ydpsiz-devam-edecek-ydpnin-baraji-gecemeyecegi-cok-aciktir

Son Güncelleme: 19.08.2021 10:34
Anahtar Kelimeler:
İzlem Gürçağ AltuğraYDPUBP
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