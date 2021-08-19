BRT ekranlarında yayınlanan “45+” isimli programa konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YDP’nin Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısında yapılan “hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyet yok” şeklindeki açıklamalara değinen UBP’li vekil Altuğra, “Çekilirseniz çekilin, seçime gideceksek gideriz” dedi, “YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır” vurgusu yaparak, “Hükümet devam edecek ama YDP’siz devam edecek” ifadelerini kullandı..

Haberin Tamamı İçin Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389501-ubpli-vekil-altugra-hukumet-ydpsiz-devam-edecek-ydpnin-baraji-gecemeyecegi-cok-aciktir