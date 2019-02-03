YDÜ, 30 Hemşire mezun etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi’nde 30 hemşire mezun oldu.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 2’de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Anabilim Dalı Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik andını okudular. Diplomaların verilmesinin ardından, genç mezunların coşkuyla keplerini fırlatması ile tören son buldu.