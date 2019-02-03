YDÜ, 30 Hemşire mezun etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi’nde 30 hemşire mezun oldu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 2’de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Anabilim Dalı Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından İlyas Abdullin tarafından müzik dinletisi sunuldu. Müzik dinletisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ile mezunlar adına Tuğba Nur Samğar ve Fummi Jennifer Yakubu günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik andını okudular. Diplomaların verilmesinin ardından, genç mezunların coşkuyla keplerini fırlatması ile tören son buldu.