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YDÜ, alternatif solunum cihazı üretti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnovasyon Merkezi’nin, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz ürettiği, var olan solunum cihazlarının birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatların üretimini de tamamladığı bildirildi. 

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:07
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YDÜ, alternatif solunum cihazı üretti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnovasyon Merkezi’nin, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz ürettiği, var olan solunum cihazlarının birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatların üretimini de tamamladığı bildirildi. 


YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuyla ilgili açıklamasında,  “YDÜ ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun çalışmalarını sürdürüyor” dedi.


Covid-19 ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışmaya devam ettiklerini belirter Günsel, geçtiğimiz hafta YDÜ 3D Laboratuvarlarında özellikle sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik koruyucu yüz siperi üretimine de geçildiğini de hatırlattı. 


Günsel, yüz siperinin yapımına ihtiyaç duyan tüm merkez ve kurumlar için devam edildiğini, ayrıca koruyucu ekipman kapsamında N95 muadili filtreli maske tasarımının da tamamlandığını, üretim için hazırlık aşamasına gelindiğini kaydetti.

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Yakın Doğu ÜniversitesiYDÜSolunum CihazıKoronavirüsCoronavirüs
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pozitif 2020-04-04 12:27:09

hep negatif eleştiri okuyoruz bu yazılanları okuyunca pek çok pozitif eleştiri okumak isterdik tebrik eder devamını dileriz...

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