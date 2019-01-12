YDÜ Burs Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, 2018-2019 Akademik Bahar döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs başvuruları başladı.

Üniversite bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen Yüksek Lisans-Master (Tezli) ve doktora programlarına %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sağlanacak.

Açıklamada, gerekli belgelerle birlikte burs programlarına başvuruların 31 Ocak mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde açıklanacak.

Başvuruların gerekli belgelerle birlikte [email protected] e-posta adresine, konusu “ISOSH-2019S” olan referans kodu ile yapılması gerekiyor. Burs kapsamına dahil programların listesi ile başvuru formuna http://aday.neu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yüksek Lisans ve Doktora burslarına başvuru için; Lisans veya yüksek lisans diploması ve transcript kopyası, T.C. uyruklu öğrenciler için ALES sınav sonuç belgesi fotokopisi, kimlik kartı veya pasaport fotokopisi, 2 adet referans mektubu ile özgeçmiş gerekiyor.

Yüksek Lisans ve Doktora programları bursları ile ilgili daha detaylı bilgiler www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 6800 2000 (dahili:5-143) no’lu telefondan alınabilecek.