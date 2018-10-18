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YDÜ'de 161 ünite kan toplandı

18 Ekim 2018 Perşembe 18:55
YDÜ'de 161 ünite kan toplandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kızılay Kulübü’nün, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kızılay Kampüste" etkinliğinde 161 ünite kan toplandığı açıklandı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi önünde iki gün boyunca Türk Kızılayı tarafından gönderilen kan bağışı otobüsüyle yapılan etkinlikte, gönüllü kan bağışçıları tarafından 161 ünite kan toplandı.

Kan bağışının, Thallassaemia ve onkoloji hastalarının ihtiyacı olan kan eksikliğinin giderilmesi amacıyla düzenlendiği ve üniversite öğrencileri ile üniversitede çalışan personelin büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

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