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YDÜ'de Kazak ve Özbek sanatçıların sergisi açıldı

27 Eylül 2019 Cuma 16:10
YDÜ'de Kazak ve Özbek sanatçıların sergisi açıldı

Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Özbekistanlı sanatçılar Nodir Shoabdurahimov ile Khasan  Aminov ive  Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’un kişisel resim sergilerinin açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptı.

Sanatçılara, Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve teşekkür plaketi de takdim edildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı sergiler,7 Ekim’e kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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