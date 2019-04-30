YDÜ'de Kazak ve Özbek sanatçıların sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Özbek ressamların, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserden oluşan Özbekistan Sanatçıları Sergisi ile Kazak sanatçı Bahytkan Myrzahmetov’un 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonlarında yer alıyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, açılışta yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde 7 Özbek ressamla Ortadoğu’nun sanatsal mirası, gerçekliği ve mistisizmi, Kazak sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov ile de görünmez dünyamızı hep birlikte keşfe çıkacağız. Kampüste ise 8 farklı sergi sanatseverlerle buluşuyor” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı konuşmada, sergi ve dostluğu simgeleyen eserlerle Özbekistan’a ve Kazakistan’a oluşturulan köprü ile barış güvercinleri gönderildiğini söyledi. Ataoğlu, Özbek sanatçılara teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Kazakistan Sanatçısı BahytkanMyrzahmetov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim etti.

Ödül takdimi sonrası konuşan sanatçı Bahytkan Myrzahmetov, bu serginin adı “Altın Bozkırın Melodisidir. Çalışmalarımla Türk dünyasının kültürel paletini ve kendi halkımın ruh güzelliği ile gücünü yansıtmaya çalıştım. Eserlerimle birlikte gönlümün bir parçasını da burada bırakıyorum “dedi