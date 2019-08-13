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YDÜ'de Kazakistan Sanatçıları sergisi açılacak

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi,  Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 14:16
YDÜ'de Kazakistan Sanatçıları sergisi açılacak

YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da açılacak sergi, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak. 
Sergide, Kazakistan kültürü yanı sıra, soyutlama ve felsefi tarzda çalışmalar izleyicilerin beğenisine sunulacak. 
Sergi, 30 Ağustos Cuma gününe kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Sergide, grupta yer alan sanatçılardan Adilkair Zhantasov’un gerçeküstücülük tarzında soyutlama çalışmaları, Kanagat Kodekov’un dekoratif kompozisyonları, Rystan Omirzak’ın oryantali yansıtan süs soyutlamasından oluşan çalışmaları, Mirali Ismayilov’un Kazakistan’ın yaşamını tasvir eden eserleri, Murat Sydykov’un felsefe unsurlarını içeren eserleri, Mazhit Baitenov’un ise şamanizm temasını işlediği eserleri yer alacak.

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YDÜ
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