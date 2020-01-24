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YDÜ'de sergi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve sanatçı Prof. Dr. Erdal Aygenç’in  “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Adım Kırmızı” adlı 207 eserden oluşan üç kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait “Gerçeklik Rüyası” adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

24 Ocak 2020 Cuma 17:32
YDÜ'de sergi açıldı

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda, yer alan sergilerin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, davetli, misafirler ile konuk sanatçılar katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov, sanatçı ve akademisyen Prof. Erdal Aygenç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından sanatçı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç’e, Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Fergani” ödülü, Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov da, “Uluğ Beg” ödülü takdim edildi, ardından sergi kurdeleleri kesildi.

Daha sonra, sanatçı ve akademisyen Prof.Dr. Aygeç'e ait Kırgızistan Heykeltıraş Sanatçısı Nurlan KebekUulu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi bronz döküm atölyesinde dökümü yapılan büstün açılışı Bakan Faiz Sucuoğlu ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel tarafından yapıldı.

Sergiler, 31 Ocak Cuma güne kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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