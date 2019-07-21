YDÜ İnşaat Fakültesi Mezunları Diplomalarını Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi-Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. Vasviye Çakırtaş ve Uzm. Gözdem İlkay ile İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anoosheh Iravaniain’in müzik dinletileri de yer aldı.

Tören diplomarın verilmesi ve kep atma töreni ile sona erdi.