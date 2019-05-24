YDÜ Klasik Otomobil Rallisi 26-27 Mayıs’ta yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi” 26-27 Mayıs’ta yapılıyor.

Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 6’ncısı tekrarlanacak rallide klasik severler Gaziveren’e yolculuk yapacak. Ralli, 26 Mayıs pazar günü Lefkoşa Dereboyu’ndaki Yakın Doğu Bank önünden saat 10.00’da başlayacak. Ülkemizin batısına doğru yola çıkacak olan yarışmacılar, geçilecek etapların ardından Gaziveren köyüne giriş yaparak burada bulunan Livadya Restoran’da yarışı tamamlayacak. Rallinin sonuçları, 27 Mayıs pazartesi gecesi Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisindeki Yakın Doğu Klasik Araba Müzesi’nde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. YDÜ Hastanesi her yarışmacıya aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak ücretsiz check-up hediye edecek.

Kayıtlar devam ediyor

Dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları devam ediyor. Katılım için dernek üyelik şartı aranmayan ralli için son başvuru 24 Mayıs, saat 14.00 olarak belirlendi. Yarışa katılım ücreti, pilot ve co-pilottan oluşan ekipler için öğle yemekleri dahil 170 TL, ekstra gelen her kişi için de (0-6 yaş grubu ücretsiz)50 TL’dir. Kayıt ve detaylı bilgi için “0533 855 77 99” numaralı telefon aranabiliyor.

BRTK