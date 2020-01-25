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“YDÜ NEU GENETİCS SOCİETY” Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışta Bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, “Neu Genetics Society”,  Kanser Hastaları’na Yardım Derneği yararına  “Lucky  Dip” isimli bir bağış kampanyası düzenledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:09
“YDÜ NEU GENETİCS SOCİETY” Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışta Bulundu

YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre  Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret edilerek  bağış takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve NEU Genetics Society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı konuyla ilgili açıklamasında, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de kendisine gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, moleküler biyoloji genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine önemli bir konuda kendilerine yardımcı olmak için düzenledikleri yardım etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

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YDÜ
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