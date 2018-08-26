YDÜ, oyunculuk ve dramatik yazarlık anasanat dallarına öğrenci alacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.



YDÜ’den yapılan yazılı açıklamada Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına ön kayıtların başladığı, özel yetenek sınavlarının 11-12 Eylül tarihlerinde YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nde saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.



Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına girmek isteyen TC yurttaşı adayların, bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine; KKTC yurttaşı adayların ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilecekleri duyuruldu.



Başvuru yapılırken 2018 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisinin sunulması ve öğrenci adaylarının 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı`na (YGS) girmiş ve YGS puanlarının en az birinden 150 veya üzeri puan almış olması gerekiyor.