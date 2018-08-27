YDÜ Sertifikalı Yaşam Boyu Sağlık ve Tıp Eğitimleri Eylülde Başlıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üniversitenin akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimlerin birbirinden farklı alanları içerdiği ifade edildi.

Eylül ayında başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan YABEM kısa dönemli tıp eğitim programları; İlk Yardım Eğitimi, Toksikoloji Eğitimi, Travma Resustasyon Eğitimi, Temel Yaşam Desteği Eğitimi, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi, Thorax Anatomisi Eğitimi, Baş Boyun Anatomisi Kursu gibi farklı eğitim disiplinlerini ve alanlarını kapsıyor.

YABEM Müdürü Doç. Dr. Koldaş: “Çok Önemli Kısa Dönemli Eğitim Programlarını Sağlık Profesyonellerimiz, Uygulayıcılarımız, Öğrencilerimiz Ve İlgili Katılımcılarla Buluşturuyoruz.

Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında bilimsel birikim ve tecrübenin uygulamaya dönük yaşam boyu eğitim anlayışıyla kotarıldığı birçok önemli kısa dönemli eğitim programını öğrencilerin, sağlık çalışanlarının ve genel olarak bu konularda bilinçlilik ve farkındalık seviyelerini arttırmak isteyen bireylerin ilgisine sunduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “Tıp Fakültemizin ve Üniversite Hastanemizin değerli öğretim elemanları ve uzmanları tarafından yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde hazırlanan bu önemli kısa dönemli eğitim programlarının bir kısmı sağlık personelinin ve sağlık personeli adaylarının hem kişisel hem de profesyonel gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken diğer bir grup eğitimimiz ise genel olarak halkımızın önemli sağlık konularında bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasını amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne bağlı sağlık eğitimi kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının bilgi ve deneyimini bilimsel yöntemler ışığında katılımcılara aktaracak olan bu programların sağlığın farklı alanlarında ilgili katılımcılara çok önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu kurum ve kuruluşlarımızda sağlık hizmeti veren değerli eğitmen ve uygulayıcılarımız tarafından yürütülecek bu programlarda her bir eğitim sorumlumuzun katılımcılara sadece bilimsel eğitim vermekle kalmayıp kendilerine aynı zamanda mesleki tecrübelerini de aktaracak olmasının, katılımcılar için ayrı bir kazanç sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt süreci ve eğitim programlarının içerikleriyle ilgili daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, yabem@neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfalarından, 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.