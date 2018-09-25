YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay aldı.



Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın tüm altyapı hazırlıklarını tamamlayarak YÖDAK tarafından onay aldığı belirtildi.