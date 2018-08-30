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YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri Alanında Düzenleyeceği Sertifikalı  Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde başlıyor. 

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında öğretmenlere, öğretmen adaylarına, eğitim çalışanlarına ve  toplumun her kesiminden her yaştan katılımcıya açık sertifikalı kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek.

YDÜ akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimler farklı mesleki konuları ve ilgi alanlarını içeriyor. Eylül ayında başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan YABEM kısa dönemli Eğitim Bilimleri sertifika programları; Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Sosyal Bilimlerde Araştırma Raporu Hazırlama Teknikleri, Moda ve Tekstil Tasarımı, Müzelerin Resim İş Dersi Doğrultusunda Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı, WEB 2.0 Araçlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımı ve Yönetimi, Madde Bağımlılığından Kurtulma Yolları, Anne - Baba - Çocuk İlişkileri gibi farklı eğitim  başlıklarını kapsıyor. 

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YDÜYaşam Boyu Eğitim ProgramlarıEğitimGündemKıbrıs
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