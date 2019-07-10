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YDÜ’de Cuma günü iki kişisel sergi birden...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:04
YDÜ’de Cuma günü iki kişisel sergi birden...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Ukraynalı Sanatçı Volodymir Chornobay’in hazırladığı 100 baskı resimden oluşan kişisel sergisi ile Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in 25 eserinden kişisel sergisi, Cuma günü saat 09.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, sergiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun açacak.

Açıklamaya göre eserlerinde gölgeleri kullanan Vladimir Chornobay; yaşadığı çevrenin, insan ve doğa ile ilişkili fantezilerin, deneyimlerin ve düşüncelerin bir yansımalarını izleyiciye aktarırken, Orazbek Yessenbayev ise; Kazak kültürü vizyonunu, anavatanına, doğasına, yaşama ve ruhuna olan tutumunu aktarıyor.

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