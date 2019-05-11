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YDÜ’de gerçekleşecek olan “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri” bugün yapılıyor

11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:07
YDÜ’de gerçekleşecek olan “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri” bugün yapılıyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, eğitim ve toplum yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri” konulu kısa dönemli eğitim ve sertifika programı düzenliyor.

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YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da 09:00- 17:00 saatleri arasında Doç. Dr. Ayten Düzkantar’ın konuşmacı olarak yer alacağı  “Okuma-Yazmaya Hazırlık Semineri”nde okuma yazma sorunlarının çözümü konusu ele alınacak.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
YDÜ
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