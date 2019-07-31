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YDÜ’de sergi açılışı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
YDÜ’de sergi açılışı

Kırgızistanlı iki heykeltıraşın 43 eseri ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergiler 9 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
YDÜ
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