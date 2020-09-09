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Yedek parçacıda covid-19 paniği

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ‘Top Line’ isimli yedek parçacı kepenkleri indirdi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 16:55
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Yedek parçacıda covid-19 paniği

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ‘Top Line’ isimli yedek parçacı kepenkleri indirdi. İşletmeye önceki gün giden bir müşterinin testinin pozitif çıkmasının ardından temaslılar arasına giren 11 çalışan ve işletme sahibi Veysel Kösen test sonuçlarını bekliyor.

Yenizüden Gazetesi'nde yer alan haberde Kösen, “Testi pozitif çıkan müşterimizle bazı personelimiz temas halindeydi. Şirkette çalışan 11 kişi tedbir amaçlı öğle saatlerinde haber alır almaz testlerimizi yaptık sonuçlarımızı bekliyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için dükkânımızı bir iki gün kapattık. Sonuçlarımız çıkana kadar kendimizi izole ettik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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