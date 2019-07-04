Yedi Yıldızlı Yaşama Muhteşem Lansman

Northernland Group tarafından Mağusa- İskele ilçelerinin kesiştiği noktada Long Beach bölgesinde yapımına başlanan Grand Sapphire proje lansmanı Palm Beach Otel’de yapıldı.

Ülke siyaset, iş, sanat ve spor dünyasını bir araya getiren geceye, yurt dışından da çok sayıda konuk katıldı.



Gecede Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yanı sıra, çok sayıda Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanları da hazır bulundu.



Mimarisi, çevre düzenlemesi, otel- konut projesi ve sosyal alanları ile Grand Sapphire Projesi KKTC’deki bir çok “ilk” ve “en” olma özelliğine sahip.

Üç yıl içerisinde tamamlanacak projenin, iki yıl içerisinde satışının bitmesi hesaplanıyor.

“Kaliteli yaşam” sloganı ile 2003 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Northernland, Grand Sapphire ile bu kez de “yedi yıldızlı yaşam” iddiasında.

Proje KKTC’nin en yüksek, en yeşil ve en çok sosyal alana sahip projesi olacak.

Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, projenin çok ciddi bir yatırım fırsatını da içinde barındırdığını söyledi.



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt ise, lansman gecesi öncesindeki sürede 200’e yakın ön kabul aldıklarını belirtti.

Geceye 25 farklı ülkeden emlak danışmanlarının katılması ise, KKTC’de ilk kez rastlanan bir olay oldu.

Proje için, Yıldırım köyünde 3 bin adet palmiye ağacı yetiştiriliyor. Otel ve konutlar içi tasarlanan havuz ve sosyal alanlar ise büyüklükleri itibarı ile KKTC’de bir başka ilk olacak.

Gece sonunda, konuklarla birlikte Grand Sapphire Resort Projesi’nin dev maketinin açılışı da yapıldı.



Gürcafer: Proje toplamda devlete 200 milyon TL kazandıracak

Geceye katılan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer gurur duyulacak bir proje lansmanı izlediklerini belirterek, “Bu proje uluslararası ölçekli. Bunu yerli bir şirketimiz yapıyor. Bu ulusal sermayemizin de güçlendiğini gösteriyor” dedi. Bu tür projelerin ülkeyi ayağa kadorwvaponı belirten Gürcafer şöyle devam etti:

Devlete 50 milyon TL vergi ödenecek deniyor. Devlete ödenecek kaynak 200 milyon TL’ye çıkacak. Bu ve benzer projelerin artması gerekiyor.

Bu ve benzer projelere karşı çıkmak kolay. Her ay 130 milyon TL buluyor sigortalar. Bu kaynağı bilir mi karşı çıkanlar? Bilmez. Biz bu ülkeyi çevre dostu projelerle hak ettiği yere getireceğiz. Proje mükemmel bir proje. Ülkeye hayırlı olsun”



Taruz Güçlüer: Bu projenin arkasına dev bir aile var

Northernland Constructipm CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taruz Güçlüer, gururlu bir akşam yaşadıklarını söyleyerek, katılan herkese teşekkür etti.

Projenin KKTC’nin ilk karma yaşam projesi olduğunu vurgulayan Güçlüer, “Bu proje için güçlü, donanımlı ama her şeyden önce aile gibi kenetlenmiş bir takıma ihtiyaç var. Biz böylesi bir takıma sahip olduğumuz için şanslıyız” dedi.

180 bin metrekarelik inşaat alanına, Ada’nın en Yüksek binasını içerecek projede 7 bin metre kare havuz alanı olduğunu söyleyen Güçlüer şöyle devam etti:

Bu akşam burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek “Karma Yaşam Projesi” olan Grand Sapphire Residence ve Grand Sapphire Resort Hotel projesini tanıtmak için karşınızda bulunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum.

Grand Sapphire projemiz ile NORTHERNLAND’ın dolayısı ile inşaat sektörünün geldiği noktaya özellikle vurgu yapmak isterim.

Bu ölçekte bir projeyi hayata geçirebilmek için özgüvene, uluslararası bir vizyona, yüksek know how’a, etkin koordinasyona ve modern bir teknolojik altyapıya ihtiyacınız vardır. Yukarıda bahsettiğim know how’ın belli bir kısmını, konusunda dünya çapında otorite olan isimlerden sağladık, örneğin fore kazık temel sistemini, Sn. Prof. Dr. Sağlamer tarafından projelendirdik ve denetim de onlar tarafından yapılacaktır,

Ama tüm bunların yanında, en önemlisi genç, dinamik, tecrübeli, aile gibi birbirine kenetlenmiş bir takıma ihtiyacınız vardır.

Buradan ilk olarak bu çok değerli takım arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek isterim …

G.Sapphire, adamızın en gözde lokasyonu olan İskele Long Beach sahilinde yer alıyor.

Toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa edeceğimiz, 185.000m2 lik bu dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar bulabilirsiniz. Projemizi, her ihtiyaca cevap verebilmesi için modüler olarak tasarladık.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda 1574 konutu içinde barındıran bu devasa yaşam merkezi Residance bölümümüzü oluşturacak.

5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort otelimiz, birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Residance bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak.

Zeminde, sadece %18 inşaat kullanımı olan, ödüllü modern mimarisi, 7000 m2 havuz alanı ve 20.000’den fazla bitki çeşitliliği ile kısacası, mavinin yeşile doyduğu, yaşamın tatile dönüştüğü Grand Sapphire’de her daire, muhteşem Akdeniz manzarasından faydalanacak şekilde konumlandırılmıştır.

NORTHERNLAND’ın vizyonu olan, konut içlerinde kalite ve fonksiyonelliği, dış mimaride de öncü ve modern tasarımı, Grand Sapphire’de daha da ileriye taşıdığımızı düşünüyorum.

Grand Sapphire gerçekten de “en” lerin projesi!

Kıbrıs’ın en büyüğü olacak olan 4.000 m2 lik Punta Cana’da eğlenip serinlerken, animasyonun bitmediği havuz-bar ve aktivitelerde gönlünüzce eğlenebilirsiniz.

Tabi ki dilenmek isteyenleri unutmadık…. 3.000m2 lik diğer havuzlarımızda sessizliğin ve huzurun tadını çıkartabilirsiniz.

Aksiyonu sevenler için: Aquapark’ta çocuklar gibi eğlenebilir veya kapalı havuzumuzda bütün yorgunluğunuzu atabilir ya da adada bir ilk olan, infinity pool da 85 m yükseklikte 27inci katta Akdeniz’i kucaklayabilirsiniz

Spor bir yaşam tarzı… İster tenis kortunda çocuğunuzun maçını izleyin, ister beach volley’de ter atın, isterseniz de mini golf’de eğlenin. Dilerseniz sabah sporunuzu yürüyüş-bisiklet parkurumuzda pedal çevirerek yapın. Ya da yoga, pilates yaparak güneşi kucaklayın. Ya da isterseniz, Fit Plus spor salonunda form tutun. Adrenalin tutkunları için su sporları merkezimizde eğlenceden heyecana her türlü duyguyu tatmak mümkün.

Bünyesinde bulunan Organik Spa merkezi ile, hem ruhunuzu hem bedeninizi dinlendirip, yenilenebilirsiniz.

Grand Sapphire çocukları, Kids Club’da profesyonel ekibimiz eşliğinde güven içinde eğlenirken öğrenecek, açık ve kapalı oyun alanlarında çocukluğun tadını çıkarırken, organik bahçemizde kendi eli ile koparttığı salatalığın tadına varabilecek… Kapalı ve açık sinemalarımızda hoş vakit geçirirken, dünya çocuklarıyla dostluklar kurup, farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinebilecekler...

Projemizde 5 adet restaurant bulunmaktadır. Ana restoranımızda, dünya mutfağını masanıza getiren zengin açık büfelerimizde farklı lezzetler deneyebilir ya da et ve balık ala carte restoranlarımızda değerli misafirlerinizi ağırlayabilir, veya gün boyu sunulan Snack ve fast food restoranımızda kendinizi ve çocuğunuzu şımartabilirsiniz.

Kapalı alanda bulunan pastanemizde, çay ve kahvelerinizi yudumlarken, taze ve lezzetli tatlıların eşsiz lezzetini deneyimleyebilirsiniz.

Grand Sapphire’de hizmet verecek 5 adet de barımız olacak.

Punta Cana Pool Bar ve Lobby Barda gün boyu iyi vakit geçirebilir, adada bir ilk olan 85metre yüksekliğindeki Infinity pool barda, ayrıcalıklı olmanın tadını çıkarabilirsiniz... Eğlenceye, tescilli bir marka olan Thrones Club’ta devam etmeden önce Roof barda yıldızların altında romantik anlar yaşayabilirsiniz

2.000m2 lik balo ve konferans salonumuzda, şık davetlere katılıp, birbirinden ünlü sanatçıların konserlerini izleyebilirsiniz.

Grand Sapphire’i özel ve farklı kılan en büyük özelliği 5yıldızlı otel konsepti ile residance konseptini harmanlayıp, ev sahiplerine 7 yıldızlı bir yaşam sunarken, “buy to let” modeli ile yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımıza yüksek kazanç sağlamayı hedeflemesidir.

İlklerin öncüsü NORTHERNLAND’ın, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu özel Karma Yaşam Projesinin tanıtımını yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum.

Bu gurur gecemizde yanımızda olduğunuz ve bizlerle bu heyecanı paylaştığınız için, siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ederim...



Onur Bozkurt: 25 ülkeye satış yaptık, bu sayı daha da artacak

Northerland Construction Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt, Kıbrıs’ın e özel projesinin lansmanında bir araya gelindiğini söyledi. 25 farklı ülkeye satış yapan bir şirket yapısı olduğunu belirten Bozkurt, Grand Sapphire ile bu sayıyı daha fazla ülkeye yayarak, KKTC’nin tanıtımına da katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bozkurt, şunları söyledi:

Northernland ol arak bugüne kadar Almanya’dan Sudana, Litvanya’dan Venezuella’ya, Polonya’dan Mısıra, Türkiye’den İngiltere’ye, İran’dan Kazakistan’a, Rusya’dan Kanada’ya kadar 25 farklı ülkeye satış yaptık.

Hedefimiz Grand Sapphire resort ile bunu daha yukarıya çıkartıp daha cok ulke insanını adaya getirerek dünyada tanınmamış KKTC ülkesinin tanıtımına katkıda bulunmak ve KKTC turizmine ve ekonomisine rezidanslarimiz ve otelimiz ile katma değer sağlamaktır. Bugüne kadar 3000 üzerinde aileyi ev sahibi yaptık ve mutlu yuvalar kurmalarına yardımcı olduk. İnşaatlarımızda da ilkleri gerçekleştirdik ve yaptığımız bütün projelerde 100% lük bir satış oranına sahip olduk.

Bu başarımızdaki en büyük etkenlerden bazıları ise projenin konumu, çağdaş mimarisi, kaliteli bir yaşam anlayışımızla sosyal alanlara, alt yapılara verdiğimiz önem ve en önemlisi de satış sonrası aradan zaman gecede verdiğimiz servis ve bakim hizmetidir. Bu satışlara ulaşmamızda bize çok büyük destek olan is ortaklarımız acentelerimiz ile birlikte birçok ülkede başarılı bir satış ve pazarlama stratejisi oluşturduk. Bu yüzden öncelikle dünyaya açılmamıza destek olan tüm acentelerime teşekkür ederim.

16 yılı geride bıraktığımız inşaat hayatımızda Daha önce satışa sunduğumuz projeler ve bunlardan edindiğimiz tüm bilgi ve birikimimizin ve gelişen vizyonumuzun yansıması olacak olan Grand Sapphire Resort projesini size tanıtmaktan gurur duyuyoruz.

Grand Sapphire projemiz diğer tüm projelerimiz gibi alırken yatırımcısına maddi ve manevi, kazanım sağlayan dev bir projedir. Grand Sapphire Resort projemizde hedef olarak 3 yıllık satış zamanı süresi belirledik. Fakat lansman öncesi 200 üzeri ön talep ve kaporalı rezervasyonlarımız olmuştur.

Kısa surede bu denli ilgi ve talep olmasından dolayı proje satışlarının 2 yılda tamamlanmasını ön görmekteyiz. Bizlere güven duyan ve Northernlandi bugünlere taşıyan tüm müşterilerimize ve bu akşamki lansmanımıza katılan tüm konuklara bizleri onurlandırdığı için teşekkür eder iyi eğlenceler dilerim.



Koral Bozkurt: Ödeyeceğimiz vergi 50 milyon TL

Northernland Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, maviden yeşile muhteşem bir yaşam alanı yaratılacağını söyledi.

Projenin içerisinde “en”ler barındırdığını söyleyen Bozkurt, “50 milyon TL’yi aşan vergi bu proje ile devletin kasasına girecek” derken, ülke ekonomisine de günde 450 bin dolar potansiyelin proje içerisinde yer aldığını söylemek isterim” derdi.

Bozkurt, devamla şunları söyledi:

Projemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enlerinin buluştuğu bir projedir.

Bu enlerden birkaç tanesini saymak isterim:

Kuzey Kıbrıs’ın EN büyük projesi,

Kuzey Kıbrıs’ın EN yüksek binası,

Tüm yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, EN kapsamlı projesi;

5milyon 641 bin TL’lik inşaat ruhsatıyla EN yüksek ruhsatı ödenen projesi

Ve tamamlandığı zaman devletin kasasına girecek 50 milyon 648 bin TL vergisi ile en yüksek vergiyle vergi rekortmeni olacak bir projedir.

Tekrar ediyorum; bu projeden devletimizin kazancı 50 milyon 648 bin TL…

Grand Sapphire İskele Bölgesinde inşaat sektörüne sağlayacağı katkı yanında, tarımdan turizme büyük bir ekonomik merkez haline gelecek bir projedir.

Grand Sapphire; bölgede ciddi bir istihdam yaratacak. Öngörülen çalışan sayısı bin civarındadır.

Grand Sapphire; kendi tarım ürünleri paydaşlarını yaratacak. Uzman katkısı ile, bölgede organik tarımın gelişmesi için öncü olmak istiyoruz.

Bölge üreticisi, Grand Sapphire ile eşgüdüm içerisinde üretim yapacak.

Sebze ve meyve ihtiyacımızı büyük oranda üreticimizi de geliştirerek sağlayacağız.

Bölgede kurulacak soğuk hava depoları ile hayvancımız; devamında çiftçimiz, balıkçımız yaratılacak bu güçlü ekonomik yapının parçası olacak.

Otel ve residanslarda 4 bin 500 kişinin kalacağını düşünürsek, turizm verilerine göre de her turistin ortalama 100 dolar katkı yaptığını hesapladığımızda Bölge ekonomisine günlük 450 bin dolar katkı sağlayacak ekonomik bir yapı…

Grand Sapphire; sadece inşaat alanı olmayacak. Biz bir taraftan projeyi tasarlıyoruz, diğer taraftan da bölgede ciddi bir ekonomik döngünün temellerini atıyoruz.

Grand Sapphire; 8 ay doluluğu baz aldığımızda yılda 110 milyon dolar; yani 660 milyon TL ülke ekonomisine katkıda bulunacak dev bir proje ve yaşam biçimidir.

Bugüne kadar yaptığımız tüm işlerde, tüm esnaf şahidimizdir ki bizler yüzde 100 yerli sermayeyle çalıştık. Bunun nedeni tamamen kendi iş insanımızı destekleyerek birlikte güçlenmeye olan inancımızdır.

Grand Sapphire projesinde de aynı anlayışla devam edeceğimizi buradan taahhüt ediyorum.

Biz bu projeyi çok çok yakın iki arkadaş olarak gerçekleştiriyoruz. Kaç yıldır otel yapmak için hazır olduğumuzu , yabancı şirketlere verildiği gibi bize de bir arazi verilmesini talep ettik. Cevap alamadık, sonuç alamadık.

Sonuç olarak araziyi satın aldık.

Kıbrıs’ta bir ilki; “7 yıldızlı yaşam sloganıyla” hem otel hem residanslardan oluşan bu dev projeyi gerçekleştireceğimizden dolayı çok mutluyuz.

Biz Kıbrıs’ı seviyoruz. Adalıyız; buralıyız…

16 yıldır, kaliteli bir yaşam sloganı ile çıktığımız bu yolda, hep daha iyisini yaptık, bunun için de çok çalıştık.

Çağdaş mimari anlayışını önde tutarak, , çevre dostu binalar, sorunsuz alt yapılar yarattık…

Yarattığımız sosyal yaşam alanları ile de, her zaman yatırımcısına kazandıran adımlar attık.

Zamanından önce sorunsuz teslimatla, tüm bu değerlerle birlikte önem verdiğimiz güven ortamını da yarattık.

Yeşil ve mavinin buluşacağı bu projede, kendi imkanlarımızla 3 bin adet palmiye ağacını yetiştirmeye başladık. Uygun zamanda, inşaat alanında yerini alacak ağaçlarımızı büyük bir titizlikle yetiştiriyoruz.

Bu güne kadar, inşa ettiğimiz alanlara yüz binin üzerinde ağaç ektik. Bu da bahsettiğim “çevre dostu çağdaş yapılar” konseptine uygun davrandığımızı gösteriyor.

Projelerimizi yeşille buluşturmak ben ve ekibimin en büyük gurur kaynaklarından biridir.

Daha iyilerini yapmak için mücadelemiz devam edecek.

3 binin üzerinde inşa ettiğimiz konutla Kıbrıs’ın en büyük marka ve değerlerinden biri olduk.

1600’e yakın çalışanımız ve 500 milyon turn overimiz ile Kıbrıs’ın en büyük grup şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Defalarca sektörümüzde vergi birincisi gelmek de bizim için ayrı bir gurur.

Bu proje ilk projemiz olmadığı gibi, son projemiz de değil. Bu ülkede üretmeye, bu ülkede kökleşmeye, bu ülkede kazanıp, bu ülkede yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Sadece biz değil; burada bulunan herkesin, bu projeyle gurur duymasını istiyoruz.

Beni dinlediğiniz için; ayrıca gecemize katılarak bizleri onurlandırdığınız, bu gururu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim…