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Yedidalga'da olaylı gece!

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:03
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Yedidalga'da olaylı gece!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

04.07.2021 tarihinde saat 22.40 sıralarında Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin Sokak üzerinde E.A. (E-60) aralarında sınır konusunda var olan sorun nedeni ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile N.T’ye (E-63) 2 el ateş etmek suretiyle adı edileni baş ve gözünden yaralayarak adam öldürmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir.

Olay sonrası yaralanan N.T, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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