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Yedidalga’da, uyuşturucu operasyonu!

11 Ocak 2020 Cumartesi 11:09
Yedidalga’da, uyuşturucu operasyonu!

10.01.2010 tarihinde, Yedidalga’da, M.B.A.(E-22), S.A.Y.(E-24), U.M.J.(E-21) ve S.C.E.(E-28)’nin bulundukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 160 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YedidalgaUyuşturucu Operasyonu
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kıbrıslı 2020-01-11 13:04:08

gencecik çocuklarımız bataklarda.. yazıklar olsun :(

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