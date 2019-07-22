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Yedidalga’da yangın

Yedidalga’da bugün öğle saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 45 adet çam ağacı zarar gördü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
Yedidalga’da yangın

Yedidalga’da saat 12.15 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük engebeli olan arazide bulunan yaklaşık 45 çam ağacı yangından zarar gördü.

Yangın, İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de yangın söndürme çalışmalarını yerinden inceledi.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(BRT)

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Yangın
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