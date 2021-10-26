Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
banner107

Yedikonuk'ta ani ölüm!

26 Ekim 2021 Salı 12:33
177 Okunma
Yedikonuk'ta ani ölüm!
banner108

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.10.2021 tarihinde,  saat 19:30 sıralarında, Yedikonuk'da sakin Ömer ÖZTÜRK (E-60), ikametgahının avlusu içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotik göz açtırmıyor!
Narkotik göz açtırmıyor!
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
UBP'de kura çekildi...
UBP'de kura çekildi...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim