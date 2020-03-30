YEKAD'dan Karpaz için yardım çağrısı

Yeni Karpaz Derneği (YEKAD), 15 köyde karantina ilan edilen Karpaz bölgesi için acil maddi ve manevi yardım çağrısı yaptı. Dernek, belediyelerin yalnız bırakıldığını belirterek devletin ilgili birimlerinin desteğini istedi.

YEKAD'dan "Devlet yönetimimize açık çağrı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Karpaz bölgesinde 26 Mart'tan beri uygulanan 15 köyü kapsayan karantinada, özellikle Yenierenköy ve Dipkarpaz belediyelerinin olağanüstü çaba ve gayretlerinin takdirle izlendiği, Bakanlar Kurulu ve kriz masasına rağmen devletin bölgeye gerekli yardımı ve koordinasyonu sağlayamadığının, yerel yönetimlerin yalnız bırakıldığının üzülerek görüldüğü belirtildi.

Ay sonuna gelindiği bugünlerde nakit parası olmayan, kredi kartı limitleri dolan birçok vatandaş, evinde yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaçlı birçok aile bulunduğunu vurgulayan YEKAD Yönetim Kurluu, açıklamasında şunları belirtti:

"Bu nedenle devletimizin ilgili birimlerinin (Kızılay, Sivil savunma, Vakıflar İdaresi, Afet Birimi ve bunun gibi) acilen bölgemize destek olması elzemdir. Mali açıdan zor durumda olan belediyelerimize devletimiz tarafından acil maddi ve manevi yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde en sağlıklı bir şekilde atlatmamız dileğimizle."