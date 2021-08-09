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Yeltekin: Devlet Katkısını Yerli İstihdama Verelim

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşçi Temsilcisi Ali Yeltekin, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:25
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Yeltekin: Devlet Katkısını Yerli İstihdama Verelim

GÜNDEM KIBRIS

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşçi Temsilcisi Ali Yeltekin, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda gelinen aşamayı yorumlayan Yeltekin, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren ve devlet tarafı, bulundukları konumlarda görüşlerini söyledi. Biz de işçi temsilcisi olarak, kendi düşüncelerimizi söyleyeceğiz. İşveren bir destek bekliyor devletten. Yüksek bir enflasyon var. Yüzde 30’a varan zamlar var. Sayın Bakan bizi yarın saat 10’da ziyaret edecek. Biz görüşlerimizi de söyleyeceğiz. Biz yüzde 11.06 artışı öngörüyoruz. Bu ekonomik sistem içerisinde, işverene de destek verilmesi, kesinlikle doğru bir yaklaşımdır. Ama yerel istihdama verelim bu katkıyı” dedi.

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