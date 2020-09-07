Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Bu ilk soygunları değil
Bu ilk soygunları değil
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar

Yeltekin: “Kapılar tüm uyarılara rağmen açıldı”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin halkın sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Ekonominin pandemiden dolayı etkilendiğini kaydeden Yeltekin, yabancı işçilerin pandemiden dolayı gelmemesinin üreticiyi çok olumsuz etkilediğini vurguladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:10
670 Okunma
Yeltekin: “Kapılar tüm uyarılara rağmen açıldı”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin halkın sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Ekonominin pandemiden dolayı etkilendiğini kaydeden Yeltekin, yabancı işçilerin pandemiden dolayı gelmemesinin üreticiyi çok olumsuz etkilediğini vurguladı.

Temmuz’dan beri bütün sivil toplum örgütlerinin kapıların açılmaması ve salgının çoğalacağını önceden gördüklerini ve uyardıklarını söyleyen Yeltekin, hükümetin buna rağmen açtığını ve vaka sayılarının her gün arttığını söyledi.

Ülkenin salgınla ilgili altyapısının güçlü olması gerektiğini de söyleyen Yeltekin, “Bu aydan itibaren, Kıbrıs’ın güneyinde okuyan çocukların, okullarına gidiş-gelişleri nasıl olacaktır?” diye sordu.

Son Güncelleme: 07.09.2020 11:15
Anahtar Kelimeler:
Ali YeltekinHürİş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayolları Dairesi personel bekliyor
Karayolları Dairesi personel bekliyor
Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”
Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”
Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye girişler ve PCR test süresi ile ilgili değişiklik yapıldı
Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye girişler ve PCR test süresi ile ilgili değişiklik yapıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim