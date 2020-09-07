Yeltekin: “Kapılar tüm uyarılara rağmen açıldı”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin halkın sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Ekonominin pandemiden dolayı etkilendiğini kaydeden Yeltekin, yabancı işçilerin pandemiden dolayı gelmemesinin üreticiyi çok olumsuz etkilediğini vurguladı.

Temmuz’dan beri bütün sivil toplum örgütlerinin kapıların açılmaması ve salgının çoğalacağını önceden gördüklerini ve uyardıklarını söyleyen Yeltekin, hükümetin buna rağmen açtığını ve vaka sayılarının her gün arttığını söyledi.

Ülkenin salgınla ilgili altyapısının güçlü olması gerektiğini de söyleyen Yeltekin, “Bu aydan itibaren, Kıbrıs’ın güneyinde okuyan çocukların, okullarına gidiş-gelişleri nasıl olacaktır?” diye sordu.