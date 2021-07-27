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Yeltekin: Masaya Konacak Rakam Açlık Sınırının Üzerinde Olacaktır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Ali Yeltekin, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

27 Temmuz 2021 Salı 09:33
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Yeltekin: Masaya Konacak Rakam Açlık Sınırının Üzerinde Olacaktır

GÜNDEM KIBRIS

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Ali Yeltekin, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın gerçekleşecek olan toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yeltekin, “Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Açlık sınırını ve asgari ücretin ne kadar olacağını hesapladık. Onları masaya koyacağız. Bu net bilgileri ortaya koyduktan sonra, daha da net konuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı görevden alınmıştır, yerine başka bir müsteşar atanacak. Yarın Sayın Bakan başkanlık edecek komisyona. 3.920 net asgari ücret şu anda. Bunun üzerine yarın Sayın Bakan da açıklama yapacak, verileri de ortaya koyacak. HÜR-İŞ Başkan Vekili Serdaroğlu da net rakamı ortaya koyacaktır. 4.100 civarındadır açlık sınırı, bu açıklanacak rakam da açlık sınırının üzerinde olacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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