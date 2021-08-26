Künye
Kıbrıs 24
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Yeltekin: Okul kıyafetlerinin 1500 TL olması saçma

Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında bir yandan pandemi endişesiyle açılacakken öte yandan, okul masrafları veliler için ise büyük bir sıkıntı yaratıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 10:21
253 Okunma
Yeltekin: Okul kıyafetlerinin 1500 TL olması saçma

Asgari ücretin henüz belirlenemediği bu günlerde eğitim sisteminde de eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi hedeflendiğinde vatandaş okul alışverişini düşünmeye başladı.

Okul kıyafetlerinde yüzde 30’luk zammın ardından okul alışverişinin sadece üniforma ile kalmayacağını, ayakkabı, çanta, okul malzeme ve kırtasiye ürünlerinin de eklenerek neredeyse asgari ücrete denk geleceği düşüncesinde olan vatandaş tepkili olurken Asgari Ücret Tespit Komisyon Üyesi Ali Yeltekin’den okul kıyafetleri için öneri geldi.

“Okul Aile Birlikleri okula kayıt parasını almasın, okullar üniforma kullanmasın serbest kıyafete geçsin. Okul zamları ile ilgili sıkıntı çekilmesin” ifadelerine yer veren Ali Yeltekin, okul kıyafetlerine yapılan yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi.

Devlet okullarında bile yalnızca okul kıyafetlerinin yüzde 30 zamla, 1499 TL’ye yükselmesini Asgari Ücret Tespit Komisyon Üyesi Ali Yeltekin saçmalık olarak değerlendirdi.

Elif Dülger / Gıynık Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Okul KıyafetZamAsgari ücretKKTC Okul Kıyafet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Testlerin ücretli olması halk sağlığı için tehdit"
"Testlerin ücretli olması halk sağlığı için tehdit"
Hükümet aradığı kaynağı buldu
Hükümet aradığı kaynağı buldu
Uçaner: Hemşire eksikliği giderilmezse kaos başlayacak
Uçaner: Hemşire eksikliği giderilmezse kaos başlayacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim