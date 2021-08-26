Yeltekin: Okul kıyafetlerinin 1500 TL olması saçma

Asgari ücretin henüz belirlenemediği bu günlerde eğitim sisteminde de eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi hedeflendiğinde vatandaş okul alışverişini düşünmeye başladı.

Okul kıyafetlerinde yüzde 30’luk zammın ardından okul alışverişinin sadece üniforma ile kalmayacağını, ayakkabı, çanta, okul malzeme ve kırtasiye ürünlerinin de eklenerek neredeyse asgari ücrete denk geleceği düşüncesinde olan vatandaş tepkili olurken Asgari Ücret Tespit Komisyon Üyesi Ali Yeltekin’den okul kıyafetleri için öneri geldi.

“Okul Aile Birlikleri okula kayıt parasını almasın, okullar üniforma kullanmasın serbest kıyafete geçsin. Okul zamları ile ilgili sıkıntı çekilmesin” ifadelerine yer veren Ali Yeltekin, okul kıyafetlerine yapılan yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi.

Devlet okullarında bile yalnızca okul kıyafetlerinin yüzde 30 zamla, 1499 TL’ye yükselmesini Asgari Ücret Tespit Komisyon Üyesi Ali Yeltekin saçmalık olarak değerlendirdi.

Elif Dülger / Gıynık Gazetesi