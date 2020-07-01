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Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü

Girne’de garson olarak çalışmakta olan zanlı Ü.C kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı aşçıyı yaralaması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:46
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Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü

Girne’de garson olarak çalışmakta olan zanlı Ü.C kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı aşçıyı yaralaması üzerine tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı.

Çamlıbelli 30 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hellim Cafe Restorant isimli işletmenin mutfak bölümünün ön kısmında; konu işletmede garson olarak çalışan Girne’de sakin zanlı Ü.C'nin kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı konu işletmede ahçı olarak çalışan Girne’de sakin Mujeeb Ul HASSAN'ın boğazını elleriyle sıkıp tasarrufundaki camdan mamul su şişesini kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kırılan su şişesini adı edilene doğru sallayıp sol kol iç kısmının 4 cm ve sağ kol iç kısmının 1 santim kesilmesine sebep olarak adı edileni yaralanmasına sebebi olduğunu söyledi.

Polis zanlının aynı gün Ü.C'nin derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve müştekinin şikâyetini geri çektiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefil 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
MahkemeGirne
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