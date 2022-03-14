Künye
Kıbrıs 6
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
Flaş Haber
Engelli kıza tecavüz!
Kapat

Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı

Bakanlıkta bu akşam yer alan görüşme sonucunda,  yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 20:39
121 Okunma
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
banner108

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Bakanlıkta bu akşam yer alan görüşme sonucunda,  yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.

Buna göre, yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmaması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından satışı yapılan yemlik arpanın fiyatının hale hazırdaki satış fiyatı olan 2,5 TL’den üreticiye satılması konusunda uzlaşıldı.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun , Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Danışman Ozan Özuyanık hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 3 bin 782 yeni vaka tespit edildi
Güney'de 3 bin 782 yeni vaka tespit edildi
Fuat Topaloğlu: Eylem Cuma gününe kadar askıya alındı
Fuat Topaloğlu: Eylem Cuma gününe kadar askıya alındı
Taçoy, "Görevi alır almaz, çalışmaya başlarız" dedi
Taçoy, "Görevi alır almaz, çalışmaya başlarız" dedi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim